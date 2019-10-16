Экономические интересы Германии и Евросоюза выше поддакиванию США

Странам Прибалтики Берлин дал четко понять, что газопровод "Северный поток – 2" будет построен, а им лучше не особо выступать, поскольку противодействие проекту в угоду интересам Вашингтона может обернуться им во вред. Так расценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков недавнее заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что надо прекратить мешать реализации выгодного для немцев и Евросоюза "СП – 2".

Исходя из того, что ее слова были произнесены в Риге, полагает эксперт, представитель Берлина как возможная преемница Ангелы Меркель на посту канцлера Германии просто послала прибалтам ясный политический сигнал.

"Он довольно четкий и направлен не только непосредственно латвийским властям, но и другим странам Прибалтики, а также Польше – все эти государства открыто выступают противниками "Северного потока – 2" и потенциально могут навредить проекту", – сказал "Экономике сегодня" Юшков.

По его мнению, "Польша и Прибалтика не скрывают, что подыгрывают США и намерены ставить палки в колеса российско-германскому газовому проекту", однако германская сторона упорно продвигает проект и делает упреждающий удар, доказывая заинтересованность в российской газовой трубе.

"Берлин дает сигнал: Германия понимает, что Прибалтика и Польша стремятся выслужиться перед американцами за счет предательства интересов Евросоюза. Но США далеко, а Германия очень близко, и она очень значимый игрок в еврозоне. А значит, ссориться с ней может оказаться себе дороже", – резюмировал Юшков.

Напомним, в своем заявлении фрау Крамп-Карренбауэр назвала "СП – 2" сложным проектом. Она добавила, что "было бы нечестно создавать впечатление, как будто "Северный поток – 2" можно еще остановить, учитывая ход событий и условия договоренностей".

