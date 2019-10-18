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Подстанция для "Северного потока-2" открылась под Петербургом

Страшный сон Киева: открылась подстанция для
Фото: www.globallookpress.com
Будущий газопровод на пути к Балтике уже обеспечен электричеством

В Ленинградской области в деревне Лужицы сегодня введена в эксплуатацию электроподстанция "Куземкино" для технологического присоединения компрессорной станции "Славянская", которая будет обеспечивать работу газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский.

По его словам, она "полностью соответствует концепции "Цифровая трансформация 2030".

"Нам приятно осознавать, что те планы, которые мы ставим, реализовываются в срок. Менее года ушло на строительство объекта, он полностью "общается" с центром управления сетями на цифровом языке. Можно дистанционно управлять всеми режимами работы подстанции", – цитирует РИА "Новости" Ливинского.

Он подчеркнул, что абсолютно все оборудование на подстанции отечественного производства. Сам проект обошелся инвесторам в 350 млн рублей, построено свыше 1,5 км воздушных линий 110 кВ "Нарвская ГЭС – Усть-Луга" и "Кингисеппская - Порт". А Для обеспечения необходимой мощности на объекте установлены два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый.

Кроме обслуживания "Северного потока-2", "Куземкино" обеспечит электроэнергией строящиеся в Кингисеппском районе портовые комплексы, газохимический комбинат, а "оставшийся резерв позволит решать задачи – и социальные и экономические - Усть-Лужского поселения", отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия подстанции. Его слова приводит ресурс PortNews.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что начали подавать газ в первую ветку другого газопровода "Турецкий поток", который готовят для окончательного запуска в конце 2019 года.

Вероятно, это черная пятница для украинских властей.

Наталья КУРИПКО
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