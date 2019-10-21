Копенгаген все-таки остановил реализацию проекта

Судно Solitaire, занятое на строительстве "Северного потока – 2", затормозило у Дании. По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик уже сутки не двигается с места. Суда снабжения также остановились поблизости.

Для завершения глубоководных работ по проекту остался только участок в датской экономической зоне, напоминает EADaily. Однако Копенгаген до сих пор не дал ответа ни по одной из трех заявок. Компания-оператор Nord Stream 2 AG надеется, что маршрут будет согласован в ближайшее время и ей не придется прокладывать трубу в обход датских вод.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что пройти датский участок можно за 5 недель. Если это так, то у "Северного потока – 2" еще есть шанс быть запущенным в начале 2020 г., как и планировалось изначально.