Два газопровода "СП" и "СП-2" могут помочь друг другу в перекачке российского газа

Сухопутное продолжение проекта "Северный поток-2", запуск которого в строй в конце 2019 г. грозит быть не состоявшимся, может пригодиться для его старшего "брата" "Северный поток". Эксперты считают, что выпавшие из-за действий Польши объемы российского газа из Opal, являющегося сухопутным продолжением "СП", сможет взять на себя Eugal, сухопутное продолжение "СП-2". Об этом сообщает EADaily во вторник, 22 октября.

Как напоминает издание, в сентябре Европейский суд удовлетворил иск Варшавы и отменил решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" почти ко всем мощностям газопровода Opal, чья труба "СП" идет по земле Германии. В результате, российский концерн будет иметь доступ лишь к 50% мощностей газопровода и поставки по нему могут сократиться на 18 млрд куб в год.

Именно эти объемы сможет перекачивать Eugal, если "Северный поток-2" не будет запущен до января 2020-го. Отмечается, что ветки двух газопроводов проходят параллельно друг другу из немецкого Грайфсвальда до границы с Чехией. Мощность первой нитки Eugal, которая будет проложена в текущем году, достигает 30,9 млрд куб. В отличие от Opal Eugal не подпадает под ограничения.

В руководстве последней уклончиво ответили на возможность поставок газа из "СП" через "СП-2", однако подтвердили, что технически такое возможно, поскольку "есть несколько точек подключения к газотранспортной системе – также он (газопровод) соединен с NEL (еще одно продолжение "Северного потока") в Германии".

По мнению эксперта-аналитика АО "ФИНАМ" Алексея Калачева, технически перебросить объемы газа между Opal и Eugal совсем несложно, вопрос именно в объемах топлива. Все дело в завершении "Северного потока-2". Если он будет сдан в строй по графику, то Eugal не сможет принять дополнительно 10 млрд куб в год, поскольку его вторая ветка мощностью 24,1 млрд куб. войдет в эксплуатацию только через год.

