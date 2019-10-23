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Германия строит СПГ-терминал для отвода глаз

Разоблачили: Германия строит СПГ-терминал для конспирации
Фото: www.globallookpress.com
Защита "Северного потока – 2" дорого обойдется Берлину

Терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) нужен Германии не для реальной диверсификации поставок, а чтобы защититься от нападок в излишнем сближении с Россией. К такому мнению пришли в Прибалтике.

В порту Брунсбюттель неподалеку от Кильского канала сейчас идет строительство первого в ФРГ СПГ-терминала. Правительство Ангелы Меркель согласилось на этот проект после обвинений США в зависимости от российского газа. Доводы, что в Европе построены уже десятки терминалов, но их загруженность составляет 20-30%, не помогали. В Вашингтоне успокоились, только когда убедились, что Германия готова закупать и американский СПГ.

Все понимают, что СПГ обойдется потребителям дороже трубопроводного газа. Плюс на плечи немецких налогоплательщиков ляжет финансирование строительства терминала. Но такова цена партнерства ФРГ с США, пишет RuBaltic.Ru.

"СПГ-терминал позволит отвести ряд ударов по "Северному потоку – 2", – указывает издание, уточняя, что теперь немецкое правительство сможет заявлять, что "Северный поток – 2" – всего лишь один из элементов европейской архитектуры энергобезопасности, такой же, как и СПГ-терминал.

Николай ВИКТОРОВ
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