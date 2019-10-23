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Украина заявила о войне с Россией из-за "Северного потока - 2"

Украина предупредила о войне с Россией из-за
Фото: www.globallookpress.com
Киев за спиной Москвы обсудил строительство газопровода в Европе

Новая топливная магистраль, которая соединит Россию и Германию через дно Балтики, представляет военную угрозу для Незалежной, заявила соратница Юлии Тимошенко, депутат Рады Ольга Беленко на "подпольной" конференции в Страсбурге. Ее участники, состав которых не известен, собрались, чтобы поговорить на тему: "Путинский газопровод "Северный поток-2" и его настоящая стоимость для Европы". Впрочем, опасения Киева вызывает не только "северная" труба, но и та, что проходит южнее.

"В случае реализации "Северного потока-2" и "Турецкого потока" РФ сможет полностью отказаться от использования украинской ГТС и осуществить полномасштабное вторжение в Украину",

– предупредила коллега газовой принцессы, добавив, что масштабная стройка приведет к "милитаризации Балтийского моря", ведь нечто подобное уже произошло с Черным, передает "Укринформ".

Между тем на родине заявление Беляковой восприняли как шутку. Соотечественник политика из Незалежной Валентин Землянский нашел его "шедевральным".

"Скажите, доктор, это все-таки лечится?" – риторически спросил эксперт у себя в Facebook. 

Напомним, "Северный поток – 2" обещают запустить в 2019 году, который закончится через два с лишним месяца. В начале октября готовность газопровода оценивалась в 83%. 

Ксения АНДРЕЕВА
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