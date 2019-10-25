Москва не готова к дополнительным рестрикциям

Газовые отношения с ЕС чрезвычайно важны для РФ. Поэтому Москва стремиться избавиться от санкций по "Северному потоку – 2". Нового удара проект газопровода просто не выдержит. С таким заявлением выступила эксперт фонда Stiftung Wissenschaftund Politik при Немецком институте по международным вопросам и безопасности в Берлине, доктор политических наук Университета Мангейма Сьюзан Стюарт.

По ее словам, у Москвы "нет большой готовности к еще большим санкциям, которые вызывают еще больше страданий, особенно по газовому вопросу". При этом эксперт раскрыла главную причину строительства российского газопровода – Россия якобы жаждет обойти Незалежную и отобрать у нее статус транзитной страны.

Стюарт напомнила о поддержке немцев в вопросе транзита.

"Германия заявила, что попытается не допустить полноценного внедрения "Северного потока-2" без гарантий с российской стороны о продлении транзита газа через Украину", - отметила она в интерьвью "Апострофу". При этом эксперт добавила, что одних заявлений от Москвы мало.

Ранее на Украине назвали "Северный поток – 2" военной угрозой.