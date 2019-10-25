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Дания выдала разрешение на строительство газопровода

Дания выдала разрешение на строительство газопровода
Фото: www.globallookpress.com
Копенгаген позволил проложить трубу в своих водах на Балтике

Датские власти дали согласие на прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет доставлять норвежский газ по территории Дании в Польшу.

"25 октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA – оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet – датского национального оператора транспортировки газа и электричества", – говорится в сообщении на сайте Baltic Pipe.

Отмечается, что проект реализуется строго по плану. Начало строительных работ запланировано на декабрь 2019 года.

Первое разрешение на укладку труб Baltic Pipe Копенгаген выдал еще в июле. В Варшаве полагают, что данный газопровод позволит Польше стать независимой от российского природного газа.

В строительстве Baltic Pipe есть один удивительный нюанс – его труба проходит аккурат в том же районе Балтийского моря, где запланирована прокладка "Северного потока – 2". Маршруты газопроводов пересекаются. И тем более странно выглядит молчание Дании, до сих пор не выдавшей такого же разрешения на строительство российского проекта. Причем заявка от Nord Stream 2 была подана Копенгагену еще 2 года назад, а от Baltic Pipe всего лишь в январе 2019-го.

И еще добавим: "балтийской трубе" придется идти на поклон к "Газпрому", поскольку ее маршрут пересекает уже уложенный газопровод "Северный поток". Это в начале октября ясно дал понять глава совета директоров российского монополиста Виктор Зубков.

"Они должны у нас просить разрешения сначала, чтобы построить Baltic Pipe", – цитировало его агентство ПРАЙМ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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