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У противников "Северного потока – 2" отняли шанс остановить строительство

Уже поздно: противникам
Фото: www.globallookpress.com
Российский проект уже никак не остановить

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр считает, что странам ЕС уже поздно отказываться от продолжения строительства "Северного потока – 2".

По его словам, поставки газа из России намного выгоднее чем из США. Для закупки американского голубого топлива нужно вложить крупную сумму для появления необходимой инфраструктуры.

"И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ – просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого",

- цитирует Бауэра РИА "Новости".

Экс-посол добавил, что главная цель проекта – обход Украины. По его мнению, это логичное решение, так как Киев хочет вступить в НАТО и Москве незачем снабжать будущего участника Альянса.

Напомним, "Северный поток – 2" обещают запустить в 2019 году, строительство которого закончится через два с лишним месяца. В начале октября готовность газопровода оценивалась в 83%.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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