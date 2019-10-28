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Российский лидер и немецкий канцлер по телефону обсудили транзит газа через Украину.
Обмен мнениями между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель состоялся на фоне проведения трехсторонних консультаций в Брюсселе.
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – сообщает пресс-служба Кремля.
Пользователи уже отреагировали на новость, посоветовав немцам отказаться от помощи Украине и позаботиться о собственном будущем. Берлину следует давить на Данию, препятствующую строительству "Северного потока– 2", а не на Россию, пишут комментаторы.
"Германии надо бы Данию продавливать, дабы без газа не остаться. А проект Украина слишком шаткий чтоб на него ставить",
– уверен один из них.
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