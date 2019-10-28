В России отреагировали на переговоры Путина и Меркель

Российский лидер и немецкий канцлер по телефону обсудили транзит газа через Украину.

Обмен мнениями между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель состоялся на фоне проведения трехсторонних консультаций в Брюсселе.

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", – сообщает пресс-служба Кремля.

Пользователи уже отреагировали на новость, посоветовав немцам отказаться от помощи Украине и позаботиться о собственном будущем. Берлину следует давить на Данию, препятствующую строительству "Северного потока– 2", а не на Россию, пишут комментаторы.

"Германии надо бы Данию продавливать, дабы без газа не остаться. А проект Украина слишком шаткий чтоб на него ставить",

– уверен один из них.