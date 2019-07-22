Польша поможет России достроить "Северный поток – 2"

Варшава нечаянно ускорила реализацию ненавистного для нее проекта

Власти Дании выдали первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому Польша будет получать норвежский газ. Этот проект позволит Варшаве минимизировать зависимость от российского топлива, но косвенно поможет ускорить выдачу разрешения на прокладку датского участка "Северного потока – 2".



Заявка на строительство Baltic Pipe была подана в январе, а уже в июле Копенгаген согласовал все необходимые документы по маршруту. При этом датчане уже два года отказываются согласовать заявки на прокладку российской трубы. Они отвергли все три предложенных варианта. Так бесконечно продолжаться не может, и благодаря Baltic Pipe Дании придется выдать разрешения "Северному потоку – 2", отмечает "Взгляд".

В вопросе согласования газопроводов "мы видим откровенно антироссийскую политику, когда вставляют палки в колеса российскому проекту, а режим наибольшего благоприятствования устраивают для любых других проектов", отметил в интервью изданию ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Baltic Pipe тоже получил все преференции просто потому, что против него не выступают ни ЕК, ни Вашингтон. Поэтому такая разница в согласованиях",

– указал эксперт.

По его словам, Baltic Pipe поможет Копенгагену выйти из затруднительной ситуации с минимальными репутационными и финансовыми потерями. Разрешить строительство "Северного потока – 2" власти страны не могут, так как на них давят американцы, но юридических оснований для невыдачи такого разрешения хотя бы по одному маршруту у них нет. Значит, победа "Газпрома" в суде будет неизбежна, и Дании придется платить гигантские штрафы и неустойки. Теперь же датчане смогут оправдаться перед Вашингтоном, сославшись на ситуацию с Baltic Pipe, и все же выдать разрешение на строительство российской трубе. Это случится "примерно в сентябре–октябре этого года", уверен Юшков.

Такой вариант был бы для "Газпрома" оптимальным. Глава российской компании Алексей Миллер говорил, что понадобится четыре-пять недель, чтобы достроить датскую часть трубы протяженностью 130 км к концу 2019 года. Таким образом, "Северный поток – 2" будет сдан в эксплуатацию в срок.

Российский газопровод "Северный поток – 2", проложенный в Германию по дну Балтийского моря, позволит поставлять в страны ЕС 55 млрд кубометров газа ежегодно. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.