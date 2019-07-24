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"Нафтогаз" анонсировал перенос запуска "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Киев строит планы насчет российской трубы

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" состоится во второй половине 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики украинского "Нафтогаза".

Об этом сегодня сообщают "Украинские новости" со ссылкой на проспект, подготовленный в связи с выпуском компании еврооблигаций.

"Ожидаемая мощность "Северного потока-2" – 55 млрд куб газа в год, и его запуск ожидается во второй половине 2020 года", – говорится в документе, копия которого оказалась в распоряжении издания.

В проспекте также отмечается, что "Нафтогаз" ожидает завершения строительства газопровода "Турецкий поток" в конце текущего года.

Добавим, что на момент написания статьи публикация исчезла с сайта "УН".

Напомним, в мае Датское энергетическое агентство обнародовало доклад Nord Stream 2, из которого следовало, что сроки окончания строительства "СП-2" могут перенести на второе полугодие 2020-го в случае реализации проекта по третьему варианту маршрута газопровода, который требует рассмотреть Копенгаген.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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