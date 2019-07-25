"Северный поток-2" подготовили к стыковке

Историческое событие произойдет в Ленинградской области

Морской и сухопутный участки газопровода "Северный поток-2" скоро соединятся. После этого трубопровод будет готов к эксплуатации, и в Европу потекут дополнительные объемы природного газа из России.

Длина газопровода составит почти 2,5 тыс. км, передает РЕН-ТВ. Он состоит из секций сверхпрочных труб, каждая из которых весит более 20 тонн. Большая часть из них проложена по дну Балтийского моря. Состыкуются они на территории природного заповедника в Ленинградской области.

Чтобы влияние на окружающую среду было минимальным, строителям приходится идти на значительные жертвы. Так, корабли, которые ведут сварку труб, стоят далеко от берега. При выработке маршрута авторы проекта прислушивались к мнению экологов и зоологов, обходя пути миграции балтийской нерпы и гнездовья орланов. Даже почву в местах прокладки труб снимали слоями, и обратно будут укладывать так же. А чтобы корни растений не пересохли за время земляных работ, почву периодически поливают. Таким образом, после строительства заповедник приобретет первозданный вид.

"Северный поток-2" позволит перекачивать 55 млрд кубометров газа в год напрямую из РФ в ФРГ. Окончание всех строительных работ запланировано на конец 2019 года.