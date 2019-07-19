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В Киеве вынесли приговор "Северному потоку – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Москва откажется от использования трубопровода, потому что он будет ей невыгоден

Российский газопровод никогда не оправдает возложенных на него Россией надежд. Он попал под действие законодательных ограничений Европейского Союза и теперь не принесет нашей стране никакой выгоды. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Я не отношусь к "Северному потоку – 2" как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею",

заявила дипломат в интервью изданию "Зеркало недели".

Пока что Москва не отказалась от проекта, признала замминистра, но это вовсе не означает, что газопровод заработает с 1 января или даже с 1 июля будущего года. Причины – противодействие со стороны Копенгагена и распространение на новую магистраль поправок к Третьему энергопакету ЕС.

Фото: commons.wikimedia.org

"Они (россияне) только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент – европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", – подчеркнула Зеркаль.

На днях министр иностранных дел РФ строго раскритиковал европейцев за препятствия, чинимые "Северному потоку – 2". "Недоумение вызывают настойчивые попытки определенных сил вставлять палки в колеса, мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем поправки к газовой директиве Третьего энергопакета Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны", – сказал дипломат.

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток, по которым газ из России будет поступать в страны ЕС. Общая мощность магистрали составит 55 млрд кубометров топлива в год. Предполагается, что проект будет окончен к декабрю 2019 года.

Андрей ФИЛАТОВ
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