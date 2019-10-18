Строители готовят проект к сдаче его в эксплуатацию до конца нынешнего года

Первую нитку газопровода "Турецкий поток" начали заполнять российским газом. Об этом сообщает проектная компания South Stream Transport ("дочка" "Газпрома"), которая занимается строительством "ТП".

"Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию", – цитирует РИА "Новости" пресс-релиз компании.

Отмечается, что заполняемость топливом трубы является "значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу" по новому морскому газопроводу.

Коммерческая эксплуатация "ТП" должна начаться строго по графику, а именно до конца текущего года, подчеркнули в компании.

Вторую нитку газопровода также планируется сдать в строй в 2019-ом.