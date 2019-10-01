Граждане РФ все чаще задаются вопросом "а что там с Копенгагеном" на фоне победных реляций "Газпрома" о прокладке трубы по дну Балтики

Строителям осталось уложить всего 17% труб "Северного потока-2". Это следует из сегодняшнего сообщения компании "Газпром".

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода – 83% от его общей протяженности", – цитирует ТАСС пресс-службу концерна.

Между тем, читатели под данной новостью на портале RT друг с другом перессорились из-за позиции датских властей, которые до сих пор не дают разрешения на прокладку труб в экономической зоне страны в Балтийском море. Одни считают, что за свое молчание Копенгаген ответит финансово, другие полагают, что история будет ровно такая же, как с попытками Москвы отбиться от бездоказательных обвинений Запада в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены оригиналов:



"А что там Дания..?", "Думают...дать или не дать...", "Вопрос с Данией не решен. Да и темпы не быстрые. Боюсь Новак и Миллер подпишут контракт с украиной на 10 лет", "Значит Дания платить будет немалую сумму по штрафам.Исками забросают только так.У нас как вариант в обход Дании повернуть", "Платить Дании не за что. У них нет договора. Нет там обхода. Исключительная экономическая зона 370 км.", "К Дании претензии за то, что они затягивают время. Им было направленно 3 запроса, на которые они не дали ни отказа, ни разрешения. Вот за это их и будут тягать в суд. Два запроса уже за неактуальностью отозавли", "Обязательств отвечать. Наш МИД много запросов рассылает и что? Просто не отвечают. Например по Скрипалям".

Однако добавим, что и положительных отзывов хватает – в них россияне подчеркивают, что проект "СП-2" будет реализован, а украинцам посоветовали: "готовьте лобзики и напильники".

