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Подождем Данию: "Газпром" определился со сроками реализации "Северного потока-2"

Подождем Данию:
Фото: www.globallookpress.com
Копенгаген лишился оснований не выдавать разрешение

"Северный поток-2" еще укладывается в проектные сроки строительства. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, задержка, вызванная позицией Дании, еще не требует никаких оперативных действий – пока можно просто ждать.

"Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь – декабрь, это 2 месяца, 8 недель. Мы еще укладываемся", – подтвердил Зубков ТАСС.

По его словам, отказ Дании согласовать маршрут прокладки газопровода в ее экономической зоне грозит только одним – придется эту зону "обходить": "Будет дольше, будет дороже", – цитирует "Царьград" Зубкова. Но драматизировать ситуацию в "Газпроме" не собираются.

Фото: www.globallookpress.com

Более того, у Копенгагена нет никаких оснований отклонить заявку, уверен министр энергетики РФ Александр Новак. На днях Дания согласилась на прокладку по своей территории газопровода из Норвегии в Польшу, ранее она не имела ничего против первого "Северного потока", вдоль которого сейчас прокладывается второй. Так что все затяжки имеют не экологические, не экономические, а сугубо политические причины.

Ранее в Москве допустили, что могут подать на Данию в суд и взыскать издержки, возникшие из-за задержки строительства.

Отдел информации
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