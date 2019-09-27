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Дания и Украина выработали позицию по "Северному потоку-2"

Ритуальные пляски: Дания и Украина выработали позицию по
Фото: www.globallookpress.com
Датчане захотели играть такую же роль в Европе, как и украинцы

"Вызовы и риски", которые увидели в проекте "Северный поток-2" Киев и Копенгаген, на самом деле разные для этих двух столиц. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Риск Украины понятен – она боится потерять звание самого главного транзитера российского газа. Именно под этим названием она манипулировала и оказывала давление как на нашу страну, так и на Европу", – отметил сенатор в комментарии RT.

Но если Украина действительно занимает важное место в газовых поставках из РФ в Европу, то Дания заблуждается по поводу своей значимости. Ее проволочки с разрешением на прокладку трубопровода в ее экономической зоне отодвигают реализацию проекта, но не ставят на нем крест.

"Она (Дания – прим.ред.) заигралась в своей роли. Если датчане не хотят пропускать газопровод через свою территорию, мы проведем его в обход, ничего не изменится", – уверил Джабаров.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в Twitter после встречи с коллегой из Дании Йеппе Кофодом, что они обсудили "позиции относительно "Северного потока – 2": "Я рад, что мы оба видим риски и вызовы", – подчеркнул Пристайко.

Тем временем в России допустили, что подадут в суд на Данию из-за проблем со строительством газопровода.

Николай ВИКТОРОВ
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