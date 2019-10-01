Конгрессменам намекнули на потери из-за давления на российский газовый проект

Санкции, с помощью которых Вашингтон хочет остановить строительство газопровода "Северный поток-2", ударят по всем участникам проекта. На это американским законодателям указали в компании Royal Dutch Shell. Письмо уже направлено в Конгресс США, рассказал глава российского представительства Shell Седерик Кремерс.

"Мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции",

– сообщил он о просьбе к конгрессменам США. Ранее с аналогичным призывом к Вашингтону выступила OMV, передает Reuters.

Крупнейшая нефтегазовая компания Royal Dutch Shell является одним из инвесторов "Северного потока-2". При этом основным акционером компании Royal Dutch Shell является трастовый фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV, который напрямую связан с JPMorgan Chase – одним из четырех крупнейших банков США, указывает News-Front.

Глубоководный трубопровод строят на средства российского "Газпрома" и пяти европейских компаний: британо-нидерландской Shell, немецких Uniper и Wintershall, австрийской OMV и французской Engie.

Комитет Сената США по иностранным делам летом поддержал проект санкций в адрес компаний-участников "Северного потока-2". Теперь за документ должны проголосовать обе палаты Конгресса.