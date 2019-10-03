Радикальные элементы Незалежной обозначили свои планы по тотальной украинизации бывших территорий страны

Крымчанам и жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик националисты из Киева четко дали понять, что их ожидает, если на полуостров и в Донбасс вернется украинская власть – они все будут насильно выселены. Об этом заявил глава пресс-службы экстремистской, запрещенной в России организации "Правый сектор" Артем Скоропадский.

По его словам, любой человек, который получил паспорт ЛНР или ДНР, "который добровольно взял паспорт Российской Федерации в Крыму – должен быть наказан".

"Потому что и Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми", – сказал "Обозревателю" уроженец Москвы.

Он считает, что территории нужно возвращать без жителей, поскольку "такие люди нам не нужны". По его словам, когда Украина войдет в неконтролируемые ею территории, нужно будет проверить каждого человека, чтобы выяснить, почему он там остался. Для этого нужно создать отдельное министерство, добавил экстремист.

"Пусть в Крыму останется 10% населения, но это будут стопроцентно люди, которые поддерживают Украину", – резюмировал новый украинский гетман.

Напомним, в сентябре 2017 г. СК России заочно арестовал трех граждан России, связанных с группировкой правосеков – Артема Скоропадского, руководителя одного из ее боевых подразделений Игоря Чудинова и активиста Георгия Стоцкого.

В комментариях под статьей пользователи достойно оценили прожекты националиста (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

""эти люди нам не нужны!"... Это вы не нужны! Вы даже Украине не нужны, какая поддержка у вонючего правого сектора? 2%?", "Что и требовалось доказать,,,,никогда крым и донбасс не будут украинскими", "Более реалистический вариант ,это помножить ПС на 0", "Слава богу, такого никогда не будет. То, что в современной Украине процветает нацизм, ни для кого не секрет", ""либо украинскими, либо пустыми" – это призыв к освоению Луны или Марса?"

