Донецкий антрацит путешествует через ряд границ целыми составами и на регулярной основе

Полторы сотни российских вагонов, груженных углем в самопровозглашенных народных республиках Донбасса, оказались на территории Украины, совершив целое "турне". Об этом сообщает сегодня Telegram-канал "Шаурма Зеленского".

"Еще 156 российских вагонов из ЛНР и ДНР въехало на Украину. Маршрут поставок стал меняться. Уголь с Донбасса едет через РФ, потом заезжает в Беларусь и только потом к нам", – утверждает автор поста.

По его информации, чтобы любопытным не было видно, что находится в вагонах, уголь специально не засыпают до краев, а "сами составы прячут".

"Прямо сейчас недалеко от границы в отстойниках стоит 4 состава.

Пограничники говорят, что вагоны с донецким углем идут к нам непрерывным потоком", – отмечается в Сети.

В конце сентября стало известно, что идеолог угольной блокады в Донбассе, скандально известный комбат Семен Семенченко объявил такую же на Западной Украине. Со своими единомышленниками он отправился в город Сосновка во Львовской области, где решил не допустить получения местным обогатительным комбинатом антрацита из ДНР и ЛНР.

По данным EADaily, ура-патриоты задержали 113 вагонов с углем в Сосновке и 130 вагонов на станции Сарны в Ровненской области.

