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Путин верит в желание Зеленского остановить войну в Донбассе

Путин раскрыл секрет Зеленского по Донбассу
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Российский лидер порекомендовал украинскому коллеге выполнять предвыборные обещания

Шестой глава Украины Владимир Зеленский хочет завершить вооруженный конфликт в Донбассе, и если ему это удастся сделать, он покажет себя честным и мужественным руководителем государства. Такое мнение высказал о бывшем комике президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы", – заявил он.

По его словам, жители Украины ждут урегулирования ситуации в шахтерском крае.

"И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление во всяком случае", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что сейчас сложно сказать, сможет ли Зеленский справиться с решением этого вопроса и противостоять тем, кто не заинтересован в разрешении кризиса.


"Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это неизбежно: он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки надо выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", – резюмировал Путин.

Между тем, ранее сегодня пан Зеленский выступил со специальным видеообращением, в котором попытался успокоить противников "формулы Штайнмайера", подписанной в Минске 1 октября, которые считают это капитуляцией страны. Лидер нации заявил, что никогда не предаст Украину, "нет никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов", а посему нужно не поддаваться на провокации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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