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Украинский радикал потребовал отказаться от российской электроэнергии

Украинцы отказываются от электричества из России
Фото: www.globallookpress.com
Скандальный Семенченко считает, что воюющей Незалежной нельзя торговать с РФ

Украина не имеет права вести торговлю с Россией в условиях войны, даже если она и не объявлена Москвой. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, получивший в АТО то ли случайную пулю, то ли осколок в область пониже спины.

"Мы находимся с РФ в состоянии войны. Пусть и необъявленной. И с экономической точки зрения нельзя оценивать такой аспект, как импорт, нужно добавлять военно-политическую составляющую. А она такова: если во время войны мы находимся в зависимости от страны-агрессора, то мы подставляемся под удар, да еще и финансируем их угольную отрасль, их энергетику – потребляем их электроэнергию", – сказал он изданию Gazeta.ua.

Пан Семенченко, в прошлом Константин Гришин, считает, что президент страны обязан прекратить поставки электроэнергии из России.

Ранее экс-нардеп с коллегами по разуму решил заблокировать поставки угля из ДНР и ЛНР, который доставляется железнодорожными составами на предприятия Западной Украины.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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