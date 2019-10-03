Скандальный Семенченко считает, что воюющей Незалежной нельзя торговать с РФ

Украина не имеет права вести торговлю с Россией в условиях войны, даже если она и не объявлена Москвой. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Семен Семенченко, получивший в АТО то ли случайную пулю, то ли осколок в область пониже спины.

"Мы находимся с РФ в состоянии войны. Пусть и необъявленной. И с экономической точки зрения нельзя оценивать такой аспект, как импорт, нужно добавлять военно-политическую составляющую. А она такова: если во время войны мы находимся в зависимости от страны-агрессора, то мы подставляемся под удар, да еще и финансируем их угольную отрасль, их энергетику – потребляем их электроэнергию", – сказал он изданию Gazeta.ua.

Пан Семенченко, в прошлом Константин Гришин, считает, что президент страны обязан прекратить поставки электроэнергии из России.

Ранее экс-нардеп с коллегами по разуму решил заблокировать поставки угля из ДНР и ЛНР, который доставляется железнодорожными составами на предприятия Западной Украины.

