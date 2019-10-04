Процесс идет, вопреки заявлениям президента Незалежной

Министр образования Украины Анна Новосад объявила, что в русскоязычных школах уже в новом учебном году начнется обучение на украинском языке, хотя в правительстве Владимира Зеленского ранее заявили, что языковой закон еще будет проверяться.



"Русскоязычные школы... с сентября 2020... переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года", -

заявила Новосад в эфире телеканала "Прямой".

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке в мае 2019 года. Владимир Зеленский обещал проверить, соответствует ли документ конституции, так как закон принимался без обсуждения в обществе.

Ранее Анна Новосад также предлагала убрать из школьных учебников упоминания о дружеских отношениях с Россией, так как после "революции 2013–2014 гг." поменялась политическая идентичность общества, напоминает телеканал "360".