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В Раде сообщили о прекращении поставок угля из России на Украину

Украина осталась без российского угля
Фото: pixabay.com
Незалежную ждет энергетическая катастрофа

Россия прекратила поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.

Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат Верховной рады Михаил Волынец. По его словам, ситуация с наполнением угольных складов теплоэлектростанций в Незалежной и раньше была неудовлетворительной, а теперь превратится в катастрофическую, ведь впереди – зима. 

По словам депутата, через Белоруссию на Украину каждый месяц шло 300-400 тыс. т угля из России. Волынец уточнил, что отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в Белоруссию, однако, начиная с 1 октября ни одна заявка не была подтверждена.



Валентина МАЙОРОВА
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