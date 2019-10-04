Незалежную ждет энергетическая катастрофа

Россия прекратила поставки энергетического угля через Белоруссию на Украину.

Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат Верховной рады Михаил Волынец. По его словам, ситуация с наполнением угольных складов теплоэлектростанций в Незалежной и раньше была неудовлетворительной, а теперь превратится в катастрофическую, ведь впереди – зима.

По словам депутата, через Белоруссию на Украину каждый месяц шло 300-400 тыс. т угля из России. Волынец уточнил, что отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой осуществить перевозку в Белоруссию, однако, начиная с 1 октября ни одна заявка не была подтверждена.







