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Закон об особом статусе Донбасса согласуют с Москвой

Закон об особом статусе Донбасса согласуют с Москвой
Фото: Ведомости/ТАСС
Мнение РФ для властей Украины важнее, чем мнение собственных граждан

Закон об предоставлении Донбассу особого статуса будет введен в действие только после того, как его параметры одобрят в России. Об этом сообщил глава комитета Верховной  рады по иностранным делам, член фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с Российской Федерацией позиция", – цитирует его РИА "Новости".

При этом отказ Киева вынести на общенациональное голосование вопрос о праве ЛНР и ДНР на самоуправление Яременко тоже связал с Москвой: "Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", – пояснил нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

Богдан Яременко. Фото: ru.wikipedia.org

Ранее представители трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе подписали так называемую "формулу Штайнмайера" – документ, определяющий последовательность действий по предоставлению региону особого статуса и проведению там местных выборов. Соответствующие обязательства Киева закреплены Минскими соглашениями от 2015 года.

Подписание "формулы" приветствовали все, кроме украинских националистов.

Николай ВИКТОРОВ
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