Задержки в мирном урегулировании приведут к полной блокаде региона

Власти Украины считают, что сделали первый шаг к прекращению конфликта с Донбассом, подписав "формулу Штайнмайера". Теперь все зависит от Луганска и Донецка. Если они начнут затягивать с выполнением условий Минского соглашения, Киев перейдет к жестким мерам.

На урегулирование ситуации с Донбассом президент Украины Владимир Зеленский отвел год, сообщает "Коммерсант". За это время, как он рассчитывает, ситуация в Донбассе должна дойти до такого состояния, что там можно будет провести местные выборы, возобновить работу украинских властных институтов и т.д. Предварительно Зеленский хочет провести переговоры с "нормандской четверкой" и отдельно с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы понять, какие моменты урегулирования принципиальны, а где возможен компромисс.

Но если за год Донбасс не предпримет достаточных мер для реинтеграции, Киев предпочтет оставить это дело и отрезать регион от страны. Предполагается, что пенсионеры прекратят получать пособия от Украины, поставки воды, электроэнергии, продовольствия будут заблокированы. На границе будет введен жесткий контроль или даже построена настоящая стена, препятствующая свободному перемещению граждан.

Ранее главы ДНР и ЛНР заявили, что "формула Штайнмайера" не предусматривает предварительное разоружение и передачу Киеву контроля над участком границы с РФ.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко, со своей стороны, сообщил, что референдума по вопросу предоставления Донбассу особого статуса не планируется, однако законопроект сначала согласуют с Москвой.