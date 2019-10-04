На Украине обсуждают "разворот" Белоруссии

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу в украинском Житомире на Форуме регионов.

Украинские СМИ радостно подхватили эту новость, заявив, что наконец-то Лукашенко перестал "заигрывать" с Москвой. "Путин остался за бортом" – с такими заголовками вышли 4 октября украинские издания, намекающие, что это сказал сам Батька.

Примечательно, что дружеские речи о добрососедских отношениях, мире и "братстве" главы Белоруссии и Украины вели на русском языке – лишь ненадолго Владимир Зеленский перешел на мову.

Видео разговора двух президентов доступно на YouTube.

В субботу, 29 сентября, СМИ сообщили о смерти тещи Александра Лукашенко – Елены Федоровны Желнерович. Белорусский лидер очень уважительно к ней относился, называя "вторым человеком после матери". Однако личные чувства не помешали Александру Григорьевичу исполнить свой государственный долг и отправиться на Украину.