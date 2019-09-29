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Умерла любимая женщина Лукашенко

Умерла любимая женщина Лукашенко
Фото: www.globalllokpress.com
Президент Белоруссии оставил все государственные дела, чтобы проститься с близким человеком

После тяжелой болезни ушла из жизни мать бывшей супруги Александра Лукашенко Елена Федоровна Желнерович. Белорусский лидер не раз в интервью называл женщину "вторым человеком после матери". 

О случившемся сообщили жители деревни Большой Межник , где жила теща Лукашенко, пишет издание "Наша Нива".Затем печальную новость подтвердила официальный представитель президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко оставил все мероприятия и поехал проводить тещу. 

"резидент изменил планы и поехал – не мог не поехать – попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", – приводит ее слова РИА "Новости". 






Марина МОНРО
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