Президент Белоруссии оставил все государственные дела, чтобы проститься с близким человеком

После тяжелой болезни ушла из жизни мать бывшей супруги Александра Лукашенко Елена Федоровна Желнерович. Белорусский лидер не раз в интервью называл женщину "вторым человеком после матери".

О случившемся сообщили жители деревни Большой Межник , где жила теща Лукашенко, пишет издание "Наша Нива".Затем печальную новость подтвердила официальный представитель президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. По ее словам, Лукашенко оставил все мероприятия и поехал проводить тещу.

"резидент изменил планы и поехал – не мог не поехать – попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", – приводит ее слова РИА "Новости".



















