На Украине началась грызня между партией экс-президента и следствием, ведущим процесс по Крымскому походу ВМСУ

Партийный стан Петра Порошенко "Европейская солидарность" утверждает, что российского адвоката Илью Новикова наняли для защиты интересов "шоколадного короля" в деле о Керченском походе из-за того, что Госбюро расследований Украины якобы намерено просить юридической помощи в РФ. Ведомство категорически это отрицает, с чем выступило в специальном заявлении.



"Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Эта информация, распространенная в сегодняшнем заявлении партии "Европейская солидарность", не соответствует действительности", – говорится в сообщении ГБР.

Также отмечается, что информация о состоянии досудебного расследования доводится до общественности исключительно официально от имени бюро, а распространение фейковых данных может помешать ходу следствия и его результатам и "подрывает имидж ГБР".



Ранее сегодня пресс-служба партии хозяина "Рошена" сообщила, что Новиков будет защищать пана Порошенко в целом ряде "сфабрикованных" уголовных дел. Там подчеркнули, что такое решение принято в связи с тем, что Госбюро обратилось за помощью к Москве в уголовном производстве по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, пишет URA.RU.

Как напоминает телеканал "360", Новиков в свое время защищал экс-наводчицу Надежду Савченко, которую в итоге признали виновной в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Также юрист выступал в защиту украинских моряков с экипажей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", задержанных пограничниками РФ.

Между тем, ярый оппонент бывшего главы государства юрист Андрей Портнов считает, что Новиков такой московский "засланный казачок".

"Друзья, правильно ли я понимаю, что теперь вся тайна следствия будет передаваться через российского адвоката прямо в российский Кремль и ФСБ России?" – задался он провокационным вопросом в своем Telegram-канале.

