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Украина должна прорыть судоходный канал из Азовского в Черное море, чтобы возродить экономику "закрытых" Крымским мостом украинских портов в Бердянске и Мариуполе. С таким прожектом, далеко не первой свежести, выступил бывший вице-спикер Верховной рады, член националистической партии "Свобода" Руслан Кошулинский в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов".
По мнению "свободовца", копание моря стало бы асимметричным ответом со стороны Незалежной.
"Может быть, есть тактика так называемых непрямых действий? То есть экономическо-политические шаги. Например, создали москали Керченский мост – так делаем альтернативные шаги! Азовско-Черноморский канал, роем!", – цитирует "ПолитНавигатор" националиста.
С его слов, Москва построила Крымский мост за "десять миллиардов" (валюта не указана), а Киев пророет канал за грантовские "два миллиарда".
"И мы бы в носу имели их мост, который забирает наши деньги, убивает нашу экономику! Порты Бердянск и Мариуполь закупорены, и они, москали, контролируют. А это металлургия, одна из наибольших отраслей промышленности… Если москали закрыли Керченским мостом Азовское море, если они запирают нам черноморское побережье, они забирают порты, и мы не имеем перевалки своих зерновых, – все, экономика закрылась", – пожаловался пан Кошулинский.
Он подчеркнул, что украинская власть должна ответить непрямыми действиями.
Напомним, еще до открытия Крымского моста осенью 2017 года в Незалежной начала витать идея о прорытии канала из Азовской акватории в Черное море. Затем в мае 2018-го данную мысль подхватили
землекопы из "Укргидропроекта", которые собрались прорыть весь Перекопский перешеек. На сей счет крымчане посоветовали мечтателям из Киева "снарядить специальную экспедицию на планету Марс".
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