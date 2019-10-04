Патриоты Незалежной придумали план, как отомстить России за построенный транспортный переход

Украина должна прорыть судоходный канал из Азовского в Черное море, чтобы возродить экономику "закрытых" Крымским мостом украинских портов в Бердянске и Мариуполе. С таким прожектом, далеко не первой свежести, выступил бывший вице-спикер Верховной рады, член националистической партии "Свобода" Руслан Кошулинский в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов".

По мнению "свободовца", копание моря стало бы асимметричным ответом со стороны Незалежной.

"Может быть, есть тактика так называемых непрямых действий? То есть экономическо-политические шаги. Например, создали москали Керченский мост – так делаем альтернативные шаги! Азовско-Черноморский канал, роем!", – цитирует "ПолитНавигатор" националиста.

С его слов, Москва построила Крымский мост за "десять миллиардов" (валюта не указана), а Киев пророет канал за грантовские "два миллиарда".

"И мы бы в носу имели их мост, который забирает наши деньги, убивает нашу экономику! Порты Бердянск и Мариуполь закупорены, и они, москали, контролируют. А это металлургия, одна из наибольших отраслей промышленности… Если москали закрыли Керченским мостом Азовское море, если они запирают нам черноморское побережье, они забирают порты, и мы не имеем перевалки своих зерновых, – все, экономика закрылась", – пожаловался пан Кошулинский.

Он подчеркнул, что украинская власть должна ответить непрямыми действиями.

Напомним, еще до открытия Крымского моста осенью 2017 года в Незалежной начала витать идея о прорытии канала из Азовской акватории в Черное море. Затем в мае 2018-го данную мысль подхватили землекопы из "Укргидропроекта", которые собрались прорыть весь Перекопский перешеек. На сей счет крымчане посоветовали мечтателям из Киева "снарядить специальную экспедицию на планету Марс".

