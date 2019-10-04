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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, будучи с визитом в Житомире, насмешил своей знаковой оговоркой о месте пребывания украинского коллегу Владимира Зеленского. Отметим, что главы государств участвуют во втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
Выступая с речью, бацька заявил: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России..."
После небольшой паузы, стесняясь прервать высокого гостя, Зеленский таки поправил его: "Украины, Александр Григорьевич".
"Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" – ответил белорусский лидер.
"Слава богу, нет!" – осчастливил бацьку пан Зеленский.
В этот момент в зале раздался дружный смех. Александр Григорьевич тут же извинился со словами "вы же, конечно, понимаете".
Пользователи в Сети под этой новостью тоже покуражились над возникшей ситуацией, некоторые нашли причину такой оговорки (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Партизан и бандеровец вместе шутят... Как говорится, с кем поведешься... Вывод: Надо бы внимательнее присматриваться к господину Лукашенко", "Да ладно там площадка регионов России, но почему оба говорят по-русски?", "24 часа в сутки,"россия" стоит перед глазами,а это-дешевая нефть ,кредиты..!", "Оговорочка по Фрейду :)", "Сначала сказал , то что думал , а потом сказал , что бы остальные так не думали. Хитроусый Тараканище", "Старый лис знает что то", "Батька тролит", "Теперь вам нужно встретиться втроём и поговорить.
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