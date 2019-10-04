Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лукашенко "отдал" украинские регионы России на глазах у Зеленского

Украинские регионы отдали России
Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер вызвал ажиотаж в Незалежной своими высказываниями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, будучи с визитом в Житомире, насмешил своей знаковой оговоркой о месте пребывания украинского коллегу Владимира Зеленского. Отметим, что главы государств участвуют во втором форуме регионов Украины и Белоруссии.

Выступая с речью, бацька заявил: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России..."

После небольшой паузы, стесняясь прервать высокого гостя, Зеленский таки поправил его: "Украины, Александр Григорьевич".

"Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" – ответил белорусский лидер.

"Слава богу, нет!" – осчастливил бацьку пан Зеленский.

В этот момент в зале раздался дружный смех. Александр Григорьевич тут же извинился со словами "вы же, конечно, понимаете".


Пользователи в Сети под этой новостью тоже покуражились над возникшей ситуацией, некоторые нашли причину такой оговорки (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Партизан и бандеровец вместе шутят... Как говорится, с кем поведешься... Вывод: Надо бы внимательнее присматриваться к господину Лукашенко", "Да ладно там площадка регионов России, но почему оба говорят по-русски?", "24 часа в сутки,"россия" стоит перед глазами,а это-дешевая нефть ,кредиты..!", "Оговорочка по Фрейду :)", "Сначала сказал , то что думал , а потом сказал , что бы остальные так не думали. Хитроусый Тараканище", "Старый лис знает что то", "Батька тролит", "Теперь вам нужно встретиться втроём и поговорить. Но только не так, как Кравчук, Шушкевич и Ельцин".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей