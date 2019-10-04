Жители Незалежной показали, что активно сидят в российских соцсетях и внимательно читают сообщения с российского полуострова

Украинских пользователей взбудоражил невинный пост о неработающих санкциях в отношении России по Крыму, поскольку в местные порты вполне свободно заходят иностранные суда. Соответствующее сообщение было размещено на странице "Феодосия. Подслушано" "вКонтакте".

"Мало кто обратил внимание на сирийский сухогруз в порту.

Ну а теперь самое время писать про санкции и не работающий порт", – говорилось в новости.

Украинское издание "Обозреватель" тут же понадергало отрицательных комментариев, причем старательно выбирало исключительно из числа местных жителей, которые указали, что сирийский корабль – ничто, а хотелось бы увидеть "хотя бы один турецкий или китайский".

Другой пользователь написал, что данное судно заходит в порт раз в год. На это тоже обратили внимание из Киева, однако не стали раскрывать ответы на это замечание. Меж тем там еще один пользователь сообщил, что сирийский сухогруз "только в понедельник поставили к причалу", более того, их ходит в Феодосию два, причем регулярно.

Зато "Обозреватель" процитировал блогера с ником "КРЫМский бандеровец" из Twitter.

"Ватник (видимо, из понаехавших), увидел... и решил сообщить о прорыве санкций. Но в комментариях что-то пошло не так – собрались агенты Госдепа и хунты", – посмеялся "бандеровец".

Цитировать комментарии под материалом из украинского издания не представляется возможным в силу их полной нецензурности.

