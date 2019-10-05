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Бывший спецпредставитель американского президента по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп скептически относился к новой власти Незалежной.
По словам Волкера, смущала коррупция в стране. Кроме того, он не верил, что Владимир Зеленский сможет что-то изменить.
"Он [Трамп] говорил, что Украина – коррумпированная страна, в которой полно ужасных людей",
– цитирует Волкера CNN.
Дипломат добавил, что приложил много усилий, чтобы переубедить Трампа и заставить его поверить в Зеленского.
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