Глава Незалежной изначально не понравился американскому политику

Бывший спецпредставитель американского президента по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп скептически относился к новой власти Незалежной.

По словам Волкера, смущала коррупция в стране. Кроме того, он не верил, что Владимир Зеленский сможет что-то изменить.

"Он [Трамп] говорил, что Украина – коррумпированная страна, в которой полно ужасных людей",

– цитирует Волкера CNN.

Дипломат добавил, что приложил много усилий, чтобы переубедить Трампа и заставить его поверить в Зеленского.