Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Ужасные люди": Трамп разочаровался в Зеленском и украинцах

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной изначально не понравился американскому политику

Бывший спецпредставитель американского президента по Украине Курт Волкер заявил, что Дональд Трамп скептически относился к новой власти Незалежной.

По словам Волкера, смущала коррупция в стране. Кроме того, он не верил, что Владимир Зеленский сможет что-то изменить.

"Он [Трамп] говорил, что Украина – коррумпированная страна, в которой полно ужасных людей",

цитирует Волкера CNN.

Дипломат добавил, что приложил много усилий, чтобы переубедить Трампа и заставить его поверить в Зеленского.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей