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Экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль рассказал, что власти Венгрии забирают паспорта у украинцев, ранее выданные в Закарпатье.
Причина в том, что получившие документы граждане не являются этническими венграми.
"Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирается",
– цитирует Москаля "Обозреватель".
Напомним, что в 2018 году Украина и Венгрия взаимно выслали консулов. В Будапеште вызвало недовольство выдача Киевом венгерских паспортов гражданам Незалежной.
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