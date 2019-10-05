Граждане Незалежной оказались в ловушке из-за действий Киева

Экс-глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль рассказал, что власти Венгрии забирают паспорта у украинцев, ранее выданные в Закарпатье.

Причина в том, что получившие документы граждане не являются этническими венграми.

"Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка – документ забирается",

– цитирует Москаля "Обозреватель".

Напомним, что в 2018 году Украина и Венгрия взаимно выслали консулов. В Будапеште вызвало недовольство выдача Киевом венгерских паспортов гражданам Незалежной.