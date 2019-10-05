Власти Незалежной решили сделать шаг к примирению

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что Киев планирует возобновить железнодорожное сообщение с Донбассом.

По его словам, в станице Луганская восстанавливается мост, по которому через месяц откроют автомобильное движение.

"Возможно, появится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии соприкосновения на другую",

- сказал Пристайко.

Напомним, что железнодорожное сообщение между большей частью Донбасса и основной частью Украины прекратилось в 2014 году из-за военных действий.