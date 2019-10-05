Политику придется принять тяжелое решение

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что главу Украины Владимира Зеленского втянули во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах.

"Вы знаете, я во всяком случае могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии",

– заявил Медведев в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению российского премьер-министра, если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то на него обидятся демократы. Они могут обвинить Украину во вмешательстве в выборы.

Если глава Незалежной все же заблокирует расследование, то вопросы возникнут у администрации Трампа.