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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что главу Украины Владимира Зеленского втянули во внутренний политический конфликт в Соединённых Штатах.
"Вы знаете, я во всяком случае могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии",
– заявил Медведев в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению российского премьер-министра, если Зеленский продолжит расследование в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, то на него обидятся демократы. Они могут обвинить Украину во вмешательстве в выборы.
Если глава Незалежной все же заблокирует расследование, то вопросы возникнут у администрации Трампа.
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