У американского политика не было желания общаться, но на него надавили

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хотел звонить главе Незалежной Владимиру Зеленскому, однако на этом настоял глава американского минэнерго Рика Перри.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому – ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, – потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ",

– цитирует Трампа портал Axios со ссылкой на источники.

Политик пообещал, что в ближайшее время даст больше информации о Перри.

Официальный представитель американского минэнерго Шейлин Хайнс считает, что Перри полностью поддерживал и призывал президента поговорить с главой Незалежной.

Процедуру импичмента демократы запустили, когда стало известно о том, что Трамп просил Зеленского расследовать связи демократов с Украиной, в том числе Хантера Байдена. Стенограмма, которую потом опубликовали американцы, подтвердила этот факт. Демократы считают, что Трамп мог использовать это, чтобы получить преимущество на грядущих в 2020-м выборах перед Джо Байденем, который баллотируется на пост президента США. Трамп отрицает все обвинения.