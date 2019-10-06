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Президент США Дональд Трамп рассказал, что не хотел звонить главе Незалежной Владимиру Зеленскому, однако на этом настоял глава американского минэнерго Рика Перри.
"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому – ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, – потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ",
– цитирует Трампа портал Axios со ссылкой на источники.
Политик пообещал, что в ближайшее время даст больше информации о Перри.
Официальный представитель американского минэнерго Шейлин Хайнс считает, что Перри полностью поддерживал и призывал президента поговорить с главой Незалежной.
Процедуру импичмента демократы запустили, когда стало известно о том, что Трамп просил Зеленского расследовать связи демократов с Украиной, в том числе Хантера Байдена. Стенограмма, которую потом опубликовали американцы, подтвердила этот факт. Демократы считают, что Трамп мог использовать это, чтобы получить преимущество на грядущих в 2020-м выборах перед Джо Байденем, который баллотируется на пост президента США. Трамп отрицает все обвинения.
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