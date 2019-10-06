Политика не хотят видеть в Незалежной

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

Во время передачи "Свобода слова" Билецкий заявил, что Порошенко первым хотел подписать этот документ. Он также добавил, что "будет прекрасно", если Незалежная попрощается с политиком "как страна".

"Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь",

- парировал экс-президент.

Ранее представители трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе подписали так называемую "формулу Штайнмайера" – документ, определяющий последовательность действий по предоставлению региону особого статуса и проведению там местных выборов. Соответствующие обязательства Киева закреплены Минскими соглашениями от 2015 года.