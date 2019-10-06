Политик продолжает тесно общаться с коллегами

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в шоу "Квартал-95". Об этом рассказала актриса. Однако это случится только после окончания президентского срока.

По ее словам, политик, несмотря на занятость, все время остается на связи и общается с коллективом.

"Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться",

– сказала актриса Елена Кравец в программе "Светская жизнь".

При этом Зеленский продолжает проверять все тексты участников "Квартала-95".