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Президент Украины Владимир Зеленский намерен вернуться в шоу "Квартал-95". Об этом рассказала актриса. Однако это случится только после окончания президентского срока.
По ее словам, политик, несмотря на занятость, все время остается на связи и общается с коллективом.
"Он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться",
– сказала актриса Елена Кравец в программе "Светская жизнь".
При этом Зеленский продолжает проверять все тексты участников "Квартала-95".
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