Украина намерена взять границу под контроль

В Незалежной выдвинули очередной ультиматум относительно закона об особом статусе Донбасса.

"Красные линии" после подписания "формулы Штайнмайера" обозначил спикер Верховной рады и лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что выборы в Донбассе могут пройти при соблюдении ряда условий. Во-первых, "исключительно по украинскому законодательству". Во-вторых, Киев должен контролировать границу, а ОБСЕ – признать итоги выборов, отмечает RT. Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина".

"Формулу Штайнмайера" контактная группа согласовала на прошлой неделе, напоминает РИА ФАН.

Украинский ультиматум вызвал в Сети бурное обсуждение. Комментаторы пришли к выводу, что ничего хорошего заявления со стороны Киева не сулят – это грозит заморозкой конфликта в Донбассе, так как под контроль Незалежной границу никто не отдаст.

"В общем все ясмно – будет заморозка конфликта. Границу никто украм не отдаст, оружие не сложат в ЛНДР, т.к. нет гарантии что укранацисты не начнут зачистку территории",

- написал один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, подписание "формулы Штайнмайера" привело к митингам в Киеве. Украинцы требуют от Владимира Зеленского отказаться от нее и отменить отвод украинских войск.