Новый Майдан: в Киеве митингуют против Зеленского

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В центр Киева на площадь Независимости вышли около 10 тыс. человек в знак протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.
Участники акции требуют отменить реализацию "формулы Штайнмайера" и отвод украинских войск от линии разграничения в рамках урегулирования на востоке стране, передает "Интерфакс".
По мнению митингующих, решения властей являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.
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