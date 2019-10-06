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Новый Майдан: в Киеве митингуют против Зеленского

Украинцы требуют отказаться от "формулы Штайнмайера"

В центр Киева на площадь Независимости вышли около 10 тыс. человек в знак протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Участники акции требуют отменить реализацию "формулы Штайнмайера" и отвод украинских войск от линии разграничения в рамках урегулирования на востоке стране, передает "Интерфакс".

По мнению митингующих, решения властей являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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