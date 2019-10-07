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Порошенко унизили на глазах у украинцев

Иди пешком: Порошенко публично втоптали в грязь
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной попал в неловкую ситуацию

Таксист отказался везти бывшего президента Петра Порошенко после митинга на Майдане против "формулы Штайнмайера".

Видео разместил Богдан Гребенюк. На кадрах Порошенко открывает заднюю дверь такси и, предположительно, просит отвезти его с женой. Однако водитель не соглашается принять заказ, передает "Страна.ua". Очевидцы рассмеялись, кто-то в толпе крикнул: "Порох, геть!".

"Таксист не захотел везти барыгу-Пороха после митинга на Майдане. Порох зажлобился платить или таксист-герой?",

прокомментировал Гребенюк опубликованное на своей странице в Facebook видео.

Митинг против "формулы Штайнмайера" состоялся 6 октября в Киеве. На площадь Независимости вышли около 10 тыс. человек.

Карина СИРАЗОВА
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