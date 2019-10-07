В Вашингтоне планировали посадить в кресло главы украинской компании своего человека

Входящие в Республиканскую партию США бизнесмены весной 2019 г. пытались взять под контроль НАК "Нафтогаз". Они рассчитывали добиться смены руководства украинской компании, чтобы иметь возможность заключать выгодные контракты. Информацию об этом распространило агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

Если верить опубликованным сведениям, место председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева должено было перейти Андрею Фаворову, занимающему пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК. Ожидалось, что он будет обеспечивать контракты с американскими энергетическими компаниями, которыми владеют сторонники президента США Дональда Трампа.

В частности, среди заинтересованных лиц названы Игорь Фруман, Лев Парнас и нефтяной магнат Гарри Сарджинт III. Они вносят значительные средства на содержание Республиканской партии, отмечает агенство. Впрочем, утверждается, что целью давления на украинское руководство была не политика, а коммерческий расчет.

Ранее Трампа обвинили в том, что он пытается с помощью Киева понизить рейтинг своего главного соперника на президентских выборах-2020 Джо Байдена.