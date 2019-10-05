Связь с Киевом дорого обойдется политику

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.

Отмечается, что это связано с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа. До 18 октября Белый дом обязан передать все запрашиваемые документы. Отказ воспримут как "свидетельство препятствия расследованию", передает РИА "Новости".

Ранее Трамп подчеркнул, что будет сотрудничать с конгрессом, но демократы не поверили его словам.

"Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе", – заявили они.

Процедуру импичмента демократы запустили, когда стало известно о том, что Трамп просил Зеленского расследовать связи демократов с Украиной, в том числе Хантера Байдена. Стенограмма, которую потом опубликовали американцы, подтвердила этот факт. Демократы считают, что Трамп мог использовать это, чтобы получить преимущество на грядущих в 2020-м выборах перед Джо Байденем, который баллотируется на пост президента США. Трамп отрицает все обвинения.