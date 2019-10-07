В Киеве настаивают, что Кучма в Минске ничего не подписывал

Украина будет придерживаться "формулы Штайнмайера", потому что публично подтвердила свое согласие на нее. Но по факту представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма не подписывал в Минске никаких юридически обязывающих документов. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Верховной рады от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

По его словам, украинское руководство не станет отказываться от "формулы", поскольку ее основные положения зафиксированы Минскими соглашениями. Поэтому в законодательстве Украины скоро появится новый пункт:

"Возможно, не слово в слово, но формулировка в законе должна отображать суть согласованной "формулы Штайнмайера", – приводит "РБК-Украины" слова Яременко. – Если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности".

Нардеп подтвердил, что выборы в Донбассе могут пройти уже в "скором времени". Вероятнее всего – весной 2020 года. Но может быть, и раньше. Главное, чтобы прекратились вооруженные действия и организаторы смогли спокойно подготовиться к голосованию.

"Надо руководствоваться здравым смыслом. Если будет идти речь о возможности провести выборы, скажем, через 90 дней от какой-то даты, в таком случае и 30 дней прекращения огня может быть достаточно. Надо смотреть по ситуации", – подчеркнул Яременко.

Ранее спикер Верховной рады, лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков обозначил "красные линии", необходимые для реализации "формулы Штайнмайера".