Россия, по версии Украины, придумала коварный план, как поссорить последнюю с Евросоюзом

Незалежной следует ждать подвоха от России, полагает вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба. По его словам, договоренности по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса вовсе не означают, что между странами воцарил мир.

Он напомнил соотечественникам о Крыме, который более пяти лет принадлежит РФ, назвав новый виток в ситуации на юго-востоке Украины и дружбу с Москвой "разными вещами". Ведь в планах последней, убежден Кулеба, сбить Незалежную с пути о мечтах о евроинтеграции. Киев, в свою очередь, подчеркнул чиновник, должен оказывать сопротивление.

"Стратегическая цель России – разворот Украины, наша стратегическая цель – продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель – задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть сложа лапки и говорить: "О'кей, задавили так задавили". Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны", – цитирует вице-премьера "Укринформ".

По мнению политика, отказ от Евросоюза стране невыгоден, а потому недопустим.

