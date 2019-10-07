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Не все украинцы поддерживают земельную реформу, на которую замахнулся президент Владимир Зеленский.
Так, например, одесситы выступили против распродажи сельхозугодий Незалежной. Они полагают, что Украину растащат иностранцы. Тогда с ее независимостью можно распрощаться.
Данные аргументы указали в своем обращении к главе государства депутаты Одесского областного совета. Об этом стало известно после публикации поста в Facebook их коллеги из Верховной рады Алексея Гончаренко.
"Только что Одесский облсовет принял обращение к президенту, Верховной раде и кабмину с требованием не открывать рынок земли в том диком формате, который внес кабмин",
– заявил Гончаренко, отметив, что лично присутствовал на собрании и также подписал письмо.
Между тем боязнь потери суверенности насмешила интернет-пользователей. Они напомнили о недавнем разговоре Зеленского и президента США Дональда Трампа, намекнув на зависимость Киева от западных кураторов (орфография и пунктуация авторов оригинальны).
"Особенно смешны его опасения по поводу утраты Украиной независимости. Особенно после телефонного разговора Трампа с Зеленским по просьбе министра энергетики США", "А если не продать землицу буржуинам, они мальчику Зе денюшку не дадут", – подкололи Гончаренко читатели RT.
Напомним, в сентябре стало известно, что Украина планирует начать распродажу главного богатства страны с октября 2020 года.
Мораторий на торговлю землей был введен в Незалежной в 2001 году. Лишь президент Зеленский рискнул его отменить.
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