Зеленскому раскрыли глаза на последствия его инициативы

Не все украинцы поддерживают земельную реформу, на которую замахнулся президент Владимир Зеленский.

Так, например, одесситы выступили против распродажи сельхозугодий Незалежной. Они полагают, что Украину растащат иностранцы. Тогда с ее независимостью можно распрощаться.

Данные аргументы указали в своем обращении к главе государства депутаты Одесского областного совета. Об этом стало известно после публикации поста в Facebook их коллеги из Верховной рады Алексея Гончаренко.

"Только что Одесский облсовет принял обращение к президенту, Верховной раде и кабмину с требованием не открывать рынок земли в том диком формате, который внес кабмин",

– заявил Гончаренко, отметив, что лично присутствовал на собрании и также подписал письмо.

Между тем боязнь потери суверенности насмешила интернет-пользователей. Они напомнили о недавнем разговоре Зеленского и президента США Дональда Трампа, намекнув на зависимость Киева от западных кураторов (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Особенно смешны его опасения по поводу утраты Украиной независимости. Особенно после телефонного разговора Трампа с Зеленским по просьбе министра энергетики США", "А если не продать землицу буржуинам, они мальчику Зе денюшку не дадут", – подкололи Гончаренко читатели RT.



Напомним, в сентябре стало известно, что Украина планирует начать распродажу главного богатства страны с октября 2020 года.

Мораторий на торговлю землей был введен в Незалежной в 2001 году. Лишь президент Зеленский рискнул его отменить.