Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский частично разблокировал Донбасс

Зеленский снял один из запретов по Донбассу времен Порошенко
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине узаконят проституцию
Лидер Незалежной запланировал упростить передвижение дончан через линию разграничения

Украинский кабмин обязан разработать упрощенную процедуру прохода граждан и перевозки товаров через линию разграничения в Донбассе. Соответствующее поручение дал правительству президент страны Владимир Зеленский.

В первую очередь это касается контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской, который на сегодня является единственным на границе с Луганской народной республикой. Генштабу ВСУ поручено отремонтировать мост и другую инфраструктуру, а также обеспечить на КПП круглосуточную охрану, в том числе строительной техники.

Согласно указу Зеленского, кабмин должен разработать нормы обустройства и функционирования других пунктов пропуска, в частности, составить план ремонта автодорог, обустроить удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

Правительству поручена проработка вопроса "об упрощении ... перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и перемещение товаров с таких территорий", говорится в документе.

Ранее в сентябре министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко заявил, что блокада Донбасса подразумевает ограничения в отношении предприятий, находящихся в ДНР и ЛНР, одновременно это не означает полный отказ от экономических связей с неподконтрольными киевским властям территориями. По его мнению, торговля с ними вполне возможна.

Нынешним указом Зеленский частично снимает блокаду региона, введенную предыдущим главой государства Петром Порошенко под воздействием украинских националистов в апреле 2017 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей