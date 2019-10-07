Лидер Незалежной запланировал упростить передвижение дончан через линию разграничения

Украинский кабмин обязан разработать упрощенную процедуру прохода граждан и перевозки товаров через линию разграничения в Донбассе. Соответствующее поручение дал правительству президент страны Владимир Зеленский.

В первую очередь это касается контрольно-пропускного пункта в районе Станицы Луганской, который на сегодня является единственным на границе с Луганской народной республикой. Генштабу ВСУ поручено отремонтировать мост и другую инфраструктуру, а также обеспечить на КПП круглосуточную охрану, в том числе строительной техники.

Согласно указу Зеленского, кабмин должен разработать нормы обустройства и функционирования других пунктов пропуска, в частности, составить план ремонта автодорог, обустроить удобные переходы для инвалидов и маломобильных граждан, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

Правительству поручена проработка вопроса "об упрощении ... перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и перемещение товаров с таких территорий", говорится в документе.

Ранее в сентябре министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко заявил, что блокада Донбасса подразумевает ограничения в отношении предприятий, находящихся в ДНР и ЛНР, одновременно это не означает полный отказ от экономических связей с неподконтрольными киевским властям территориями. По его мнению, торговля с ними вполне возможна.

Нынешним указом Зеленский частично снимает блокаду региона, введенную предыдущим главой государства Петром Порошенко под воздействием украинских националистов в апреле 2017 года.

