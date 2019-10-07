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На Украине призвали узаконить проституцию

На Украине узаконят проституцию
Фото: www.globallookpress.com
Женщины с низкой социальной ответственностью превратятся в добросовестных налогоплательщиц

Самый действенный способ избавиться от проституции – легализовать ее, полагает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Тогда у девушек по вызову будет официальная работа. Соответственно, они из женщин с низкой социальной ответственностью переквалифицируются в законных трудяг, которые будут делать отчисления со своих зарплат в бюджет страны.  

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – цитирует Клименко Lb.

При этом главный полицейский Незалежной подчеркнул, что с оружием дела обстоят гораздо сложнее на фоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Также, по словам Клименко, общество еще не готово к легализации наркотиков, уточняет "СвободнаяПресса". А вот игорный бизнес, уверен руководитель Нацполиции, должно контролировать государство. 

Ксения АНДРЕЕВА
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